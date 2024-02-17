Serdar Dursun'un eşinden flaş paylaşım: 'Hislerime güveniyorum, Fenerbahçe'yi...'

Yayınlanma: 17.02.2024 - 22:16

Güncelleme: 17.02.2024 - 22:33

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekibe devre arasında katılan Serdar Dursun sonradan girdiği karşılaşmada ilk golünü attı. Milli futbolcunun eşi Yasemin Dursun karşılaşmanın bitmesiyle özel konuşmalarını sosyal medyada paylaştı.

'FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPACAKSIN'

Serdar Dursun'a güvenini belirten Yasemin Dursun, "Hislerime güveniyorum, Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaksın" ifadelerini kullandı.

İşte Yasemin Dursun'un paylaşımı:

YASEMİN DURSUN'UN GOL SEVİNCİ

Yaz transfer döneminde Fatih Karagümrük'e transfer olan ve Ocak ayında tekrar Fenerbahçe'ye dönen Serdar Dursun'un gol atmasına eşi Yasemin Dursun'un sevinci gündem oldu.