Takım arkadaşlarından Serdar Dursun'a yorum yağmuru

Çaykur Rizespor maçında attığı golle Fenerbahçe'nin geri dönüş fitilini yakan Serdar Dursun, gol anına karesini sosyal medyadan paylaştı. Milli santrforun paylaşımına takım arkadaşlarından yorum yağdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 10:35
Takım arkadaşlarından Serdar Dursun'a yorum yağmuru
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Çaykur Rizespor maçında geriye düşen Fenerbahçe'de Serdar Dursun attığı golle takımına beraberliği getirdi ve sarı-lacivertlilerin mücadeleyi 3-1 kazanmasının mimarlarından oldu. Deneyimli golcünün paylaşımı ise takım arkadaşlarından büyük ilgi gördü.

"BERABER ISLANDIK YAĞAN YAĞMURDA"

Serdar Dursun sosyal medya hesabından "Beraber ıslandık yağan yağmurda, şimdi sıra geldi şampiyonluğa" ifadelerini kullanarak gol anına ait fotoğrafları paylaştı.

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TAKIM ARKADAŞLARINDAN YORUM YAĞDI

Paylaşıma İsmail Yüksek, Jayden Oosterwolde, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş ve Edin Dzeko gibi isimler yorum yaptı.

İşte o paylaşım ve yorumlar:


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