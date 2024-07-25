Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Serdar Dursun'u kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2024 - 15:28
Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu!
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Fatih Karagümrük'le sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Serdar Dursun, Alanyaspor'a imzayı attı.

TFF'nin sitesinde yer alan bilgilere göre Alanyaspor tecrübeli golcünün lisansını çıkardı.

Alanyaspor'un Serdar Dursun'la 2 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Serdar Dursun, 35 maçta süre alırken 9 gol ve 2 asist kaydetti.


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