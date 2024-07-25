Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu!
Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Serdar Dursun'u kadrosuna kattı.
Fatih Karagümrük'le sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Serdar Dursun, Alanyaspor'a imzayı attı.
TFF'nin sitesinde yer alan bilgilere göre Alanyaspor tecrübeli golcünün lisansını çıkardı.
Alanyaspor'un Serdar Dursun'la 2 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Serdar Dursun, 35 maçta süre alırken 9 gol ve 2 asist kaydetti.
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