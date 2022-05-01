Serdar Sabuncu: Bizim için çok üzücü ve acı bir skor oldu
Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a 7-1 yenilen Göztepe'de teknik sorumlu Serdar Sabuncu, reaksiyon gösterme konusunda eksik kaldıklarını söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe ve Çaykur Rizespor İzmir'de karşı karşıya geldi.
Çaykur Rizespor rakibini 7-1 mağlup ederek puanını 33'e yükseltti. Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren goller, Kahraman Demirtaş (kk), Papis Cisse, Gedson Fernandes (2), Yusuf Sarı, Joel Pohjanpalo ve Ronaldo Mendes'ten geldi. Göztepe'nin tek golünü ise Makana Baku'dan geldi.
Karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren Göztepe Teknik Sorumlusu Serdar Sabuncu şunları söyledi:
"Gerçekten bizim için çok üzücü ve acı bir skor oldu. Kırılgan yapımız, oyun başında yediğimiz goller, düşmenin yaşattığı negatif duygular skorun aleyhimize dönmesine neden oldu. Reaksiyon gösterme konusunda eksik kaldık. Merkez orta sahaya yaptığımız hamleler karşılık buldu. Rakibimiz girdiği pozisyonların tamamını gole çevirdi. Bir daha böyle skorları camiamıza yaşatmayız diye düşünüyorum. Genç oyuncuları kazanarak Göztepe'nin geleceğini öz kaynaklarımızdan çıkmış oyunculara teslim etmek öncelikli hedefimiz."
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