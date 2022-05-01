Çaykur Rizespor, Göztepe'yi bozguna uğrattı! Göztepe 1-7 Ç. Rizespor

01 Mayıs 2022 Pazar, 23:27

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe ve Çaykur Rizespor, Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Tempolu geçen ilk yarıda Göztepe, Makana Baku'nun golüyle 8. dakikada öne geçti. 16. dakikada ise Kahraman Demirtaş'ın kendi kalesine attığı golle maça denge gelirken konuk ekip, Papiss Cisse'nin golüyle 19. dakikada öne geçti.

34. dakikada Gedson Fernandes, Çaykur Rizespor'un maçtaki üçüncü golünü kaydetti ve devreye konuk takımın 3-1'lik üstünlüğüyle girildi.

İkinci 45 dakikaya Göztepe iki değişiklikle başladı. Di Santo ve Mihojevic, Jahovic ve Lourency'nin yerine oyuna dahil oldu.

53. dakikada Çaykur Rizespor'un sağ kanattan gelişen atağında Gedson Fernandes kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti.

Maçın son bölümüne Çaykur Rizespor'un 3 farklı üstünlüğüyle girilirken Yusuf Sarı, 68. dakikada farkı dörde çıkarttı. Oyuna sonradan dahil olan Joel Pohjanpalo, 78. dakikada konuk ekibin altıncı golünü kaydederken Ronaldo Mendes, 89. dakikada skoru belirledi.

Kalan sürede başka gol olmazken Çaykur Rizespor, karşılaşamadan 6-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor iki maç aradan sonra ligde galibiyet aldı ve puanını 33'e yükseltti. Ligde oynadığı son 11 maçta galibiyet alamayan Göztepe ise 28 puanda kaldı.

Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Göztepe ise Fatih Karagümrük'e konuk olacak.