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Sergen Yalçın'a sürpriz talip: İngiliz ekibiyle görüşmeler başladı!

Sergen Yalçın'a sürpriz talip: İngiliz ekibiyle görüşmeler başladı!

29.06.2025 12:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Sergen Yalçın'a sürpriz talip: İngiliz ekibiyle görüşmeler başladı!

İngiltere Championship ekiplerinden Queens Park Rangers'ın Sergen Yalçın'ı gündemine aldığı ve görüşmelerin sürdüğü iddia edildi.

İngiltere Championship ekiplerinden Queens Park Rangers (QPR), Sergen Yalçın'ı gündemine aldı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, mevcut teknik direktör Marti Cifuentes ile yollarını ayırmaya hazırlanan QPR, yeni dönemde takımı Sergen Yalçın'a emanet etmek istiyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Yönetimin, bu hedefe uygun vizyoner ve cesur bir teknik adam arayışında olduğu belirtilirken, Sergen Yalçın'ın futbol bilgisi, oyuncu yönetimi ve karizmasıyla bu profili karşıladığı öne sürülüyor. Yalçın ile görüşmelerin sürdüğü belirtildi. 

İlgili Konular: #sergen yalçın #Queens Park Rangers

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