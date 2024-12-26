Sergen Yalçın'dan Jose Mourinho'ya sert eleştiri: 'Futbolla ilgili bir şey söylemiyor'

Yayınlanma: 26.12.2024 - 09:43

Güncelleme: 26.12.2024 - 09:43

Sergen Yalçın, Kafa Sports Youtube kanalında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya eleştirilerde bulundu.

Yalçın, Portekizli çalıştırıcı için söyledikleri:

“Mourinho zeki insan. Maçtan sonraki konuşmalarında konuyu hep başka yere götürüyor. Fenerbahçe niye bir şey oynamıyor, oyuncuların formu niye düşük falan bunları cevaplamıyor."

'FUTBOLLA İLGİLİ BİR ŞEY SÖYLEMİYOR'

"O kadar zeki ki arkadaş, sürekli ‘Türkiye’de kokuşmuş sistem var’, ‘Yapı var o var bu var’ diyerek mevzuyu değiştiriyor. Futbolla ilgili bir şey söylemiyor!"

'NEREDE BU YAPI ÇOK MERAK EDİYORUM'

"Futbolcular da böyle olunca ‘Nasıl olsa Türkiye’de sistem var’ diyerek kopuyor. Nerede var bu yapı ben çok merak ediyorum? Niye açıklamıyorsunuz bu yapı neyse?”