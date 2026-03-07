Sergen Yalçın'dan hakem isyanı: 'Yüzde yüz atılması lazım'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.03.2026 22:52:00
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray maçının ardından hakem yönetimini eleştirirken, "Sane'nin 20. dakika atılması lazım. Osimhen'in ikinci yarıda yüzde 100 atılması lazım. Trabzon'da El Bilal'i atıyorsun, Fenerbahçe maçında Orkun'u atıyorsun... O kartlar niye var?" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar maçı Victor Osimhen'in golüyle 1-0 kazanarak haftayı galibiyetle tamamladı.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın derbiyi değerlendirdi. Derbinin ardından Sergen Yalçın, "Üzüldük. Derbi her zaman önemlidir. İlk yarı çok bir şey oynanmadı. Osimhen'in attığı bir gol var. İkinci yarı oyun çok tek taraflı oynandı. Çevirebilirdik" dedi.

Yalçın sözlerine şöyle devam etti: 

"Futbol oyunun kuralları var. Sarı ve kırmızı kartlar var. VAR'a bir hakem koymuşlar. Sane'nin 20. dakika atılması lazım. Osimhen'in ikinci yarıda yüzde 100 atılması lazım. Trabzon'da El Bilal'i atıyorsun, Fenerbahçe maçında Orkun'u atıyorsun... O kartlar niye var? Pozisyonda bakıyorsun, sürekli ellerini kaldırıyor bir şey yok diye. Normal olduğunu düşünmüyorum. Maç bu kaybedebiliriz. Çok komik geldi bana. Olacak iş değil."

Derbinin ardından Sergen Yalçın ayrıca, "Burası Türk futbolu. Dünya kadar Euro'lar harcanıyor. Çok çaba sarf ediyor kulüpler. Burada Beşiktaş camiası var. Yarın Fenerbahçe, Trabzonspor camiası var. Bunlar normal şeyler değil. İkinci sarı karttan adamı nasıl atmazsın, 20. dakikada oyuncuyu nasıl atmazsın! Senin işin bu. Kurallar var. El Bilal'i atarken, Orkun atarken kural var, bugün kural yok. Komedi oldu biraz bence" açıklamasında bulundu.

