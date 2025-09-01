Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması: Oyunculara sert mesaj!

Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması: Oyunculara sert mesaj!

1.09.2025 00:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması: Oyunculara sert mesaj!

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.

"BU OYUN BİZİM OYUNUMUZ DEĞİL"

Karşılaşma sonrası konuşan Yalçın, "Alanyaspor'u tebrik etmek lazım. Biz beklentinin çok altında kaldık. Kötü bir gidişat var. Bunun farkındayız. Bugün farklı formatla da oynadık ama camiamızın, taraftarımızın bilmesi gereken, futbolun isimle oynanmadığı! Futbol, mücadele sahada! Çok isimlere takılmamak lazım.

Futbol adına çok bir şey yaptığımızı düşünmüyorum. Bu oyun bizim oyunumuz değil. Çok daha sağlam, rakibi oynatmayan, çok daha hücum yapan, rakibe izin vermeyen, oyunun kontrolünü elinde tutan bir Beşiktaş olmalı. Bugün gelinen noktada beklentinin çok altında bir oyun, istek, arzu, mücadele, savaşma! Bu şekilde olmaz! Biz bunu değiştirmek için çok mücadele edeceğiz. Sonucu hep birlikte göreceğiz!" ifadelerini kullandı.

"KENAR OYUNCUMUZ YOK!"

Transfer konusuna değinen deneyimli teknik direktör, "Kenar oyuncumuz yok! Bir tane var, o da sakat. Kimseden gizlemeye gerek yok. 1-2 tane kenar, belki merkez orta saha... 1-2 oyuncu bizi ne kadar değiştirir? Önümüzde süre var, tabii ki çalışacağız. Görünen tabloda işimiz çok kolay değil" dedi.

İlgili Konular: #beşiktaş #sergen yalçın #Alanyaspor

İlgili Haberler

Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından... Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden!
Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından... Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Jean Onana ve siyah beyazlıların genç futbolcusu Keny Arroyo'nun takımdan ayrılacağı iddia edildi.
Resmi açıklama geldi! Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi!
Resmi açıklama geldi! Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi! Beşiktaş, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için KAP açıklaması yaptı ve 52 yaşındaki teknik adam ile 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Beşiktaş, Sergen Yalçın ile ilk sınavını geçemedi: Alanyaspor 2-0 Beşiktaş
Beşiktaş, Sergen Yalçın ile ilk sınavını geçemedi: Alanyaspor 2-0 Beşiktaş Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.