Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması: Oyunculara sert mesaj!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.

"BU OYUN BİZİM OYUNUMUZ DEĞİL"

Karşılaşma sonrası konuşan Yalçın, "Alanyaspor'u tebrik etmek lazım. Biz beklentinin çok altında kaldık. Kötü bir gidişat var. Bunun farkındayız. Bugün farklı formatla da oynadık ama camiamızın, taraftarımızın bilmesi gereken, futbolun isimle oynanmadığı! Futbol, mücadele sahada! Çok isimlere takılmamak lazım.

Futbol adına çok bir şey yaptığımızı düşünmüyorum. Bu oyun bizim oyunumuz değil. Çok daha sağlam, rakibi oynatmayan, çok daha hücum yapan, rakibe izin vermeyen, oyunun kontrolünü elinde tutan bir Beşiktaş olmalı. Bugün gelinen noktada beklentinin çok altında bir oyun, istek, arzu, mücadele, savaşma! Bu şekilde olmaz! Biz bunu değiştirmek için çok mücadele edeceğiz. Sonucu hep birlikte göreceğiz!" ifadelerini kullandı.

"KENAR OYUNCUMUZ YOK!"

Transfer konusuna değinen deneyimli teknik direktör, "Kenar oyuncumuz yok! Bir tane var, o da sakat. Kimseden gizlemeye gerek yok. 1-2 tane kenar, belki merkez orta saha... 1-2 oyuncu bizi ne kadar değiştirir? Önümüzde süre var, tabii ki çalışacağız. Görünen tabloda işimiz çok kolay değil" dedi.