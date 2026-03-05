Sergen Yalçın, Galatasaray derbisinin 11'ini netleştiriyor!

Süper Lig'de 2025/26 sezonunun 25. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Derbide Beşiktaş ve Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Türkiye Kupası'nda Rizespor'u mağlup ederek grup etabını lider tamamlayan Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başlarken ilk 11 de netleşiyor.

SAVUNMA HATTI

TRT Spor'da yer alan habere göre derbide Beşiktaş'ta kalede Ersin Destanoğlu yer alacak. Savunma hattının ise Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşacağı ifade edildi. Beşiktaş'ta derbide savunma hattında yer alması beklenen 4 isim, Süper Lig'deki son Kocaelispor maçında da birlikte oynamıştı.

ORTA SAHA VE HÜCUM

Sergen Yalçın'ın orta sahada Wilfred Ndidi ve Kristjan Asllani, hücum hattında ise Vaclav Cerny, Orkun Kökçü ve Junior Olaitan'a formayı düşündüğü belirtildi. Siyah-beyazlı takımda forvette ise Hyeon-gyu Oh görev yapacak.

Kırmızı kart cezası nedeniyle Kocaliespor maçında forma giyemeyen Orkun Kökçü, Rizespor maçıyla ilk 11'e dönmüştü. Orkun, cezasının ardından Süper Lig'de ise Galatasaray maçıyla yeniden 11'de forma giymeye hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 7 Mart Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.