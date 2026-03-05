Spor yazarları Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi: 'Dört dörtlük Beşiktaş!'

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, grup etabındaki son maçında Rizespor'u 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini Amir Murillo, Salih Uçan, Hyeon-gyu Oh ve Kartal Kayra Yılmaz kaydetti. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, mücadeleyi ve Beşiktaş'ın performansını değerlendirdi.

"DÖRT DÖRTLÜK BEŞİKTAŞ!"

Koray Durkal: Amir Murillo, Agbadou, Olaitan ve Hyeon-Gyu Oh geldikleri günden bu yana bu takımla uzun zamandır berabermiş gibi oynuyorlar. Yakaladıkları ritim ve enerji Beşiktaş’ı kısa sürede başka bir noktaya taşıdı. Sahadaki oyuncu grubu son ana kadar keyif alırken taraftarlar da tribünde aynı mutluluğu yaşıyorlar. Tüm bu tabloyu gördükten sonra şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki ligin ve kupanın şampiyonunu Beşiktaş belirleyecek. (Hürriyet)

"DERBİ NİYETİNE"

Attila Gökçe: Böyle maçlarda körlemesine ille de savunma taktiği uygulayan takımlar, oynadığınız hücum ağırlıklı oyunu bozabilirler. Rizespor’un oyuna ortak olma isteğini çabuk kırdı Beşiktaş… 27’de Murillo’nun golü, açılış gösterisiydi. Salih, Hyeongyu Oh ve Kartal Kayra ile asilleri ve yedeklerinin ortak üretimi golleri alkışladık.

Bence en güzel gol, Oh’unkiydi. Orkun’un şutu kaleci Erdem’den dönünce oyun görüşü ve çabukluğuyla orada bekleyen Güney Koreli’ye gün doğdu. Hemen söylemeli Oh, çabuk bir oyuncu… İki ayağına hakim. İnanılmaz bir futbol zekası var. Ondan da gol serileri bekleyebiliriz. (Milliyet)

"BU SKOR ASLA TESADÜF DEĞİL"

Fatih Doğan: Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesi kupada Çaykur Rizespor'u 4-1 yenerek yalnızca tur atlamadı; iddiasını, ciddiyetini ve kupaya olan iştahını da ortaya koydu. Bu skor tesadüf değil… Bu skor bir planın, disiplinin ve son dönemde atılan doğru adımların sonucudur. Maçın ilk dakikasından itibaren oyuna hükmeden bir Beşiktaş vardı. Kaptan Orkun'un sahada olması kendini çok net hissettirdi. Siyah-beyazlılar, rakibini sadece skorla değil, oyun aklıyla da yendi. (Sabah)

"GELECEK İÇİN SAĞLAM ADIM"

Cem Dizdar: Takımın yarısını devre arasında değiştiren Beşiktaş ligin kendi dışındaki seyrini değiştirecek Galatasaray maçı öncesi hem hasar almadan hem de ciddi bir ön alan test sürüşü yapmış oldu. Bu zorluk derecesi düşük maçta Ersin Destanoğlu’nun, Rize golüne neden olan hatasının kendisi tarafından nasıl analiz edileceği onun hakkındaki düşüncelerden daha önemli kanaatimce. (Fanatik)