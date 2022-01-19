Sergen Yalçın: Genç oyuncu yapılanmasını ben yaptım

19 Ocak 2022 Çarşamba, 10:04

Spor Toto Süper Lig yayıncısı beIN Sports yorumcusu Güntekin Onay, Beşiktaş’a iki kupa kazandırdıktan sonra görevden ayrılan eski teknik direktör Sergen Yalçın ile yaptığı konuşmayı iletti.

Onay, Sergen Yalçın ile uzun uzun konuştuğunu belirterek, “Sergen Yalçın, bütün bu genç oyuncu yapılanmasını, altyapı, öz kaynak nasıl adlandırırsanız artık, ben yaptım dedi. Önder Hoca’yı da getiren benim. Altyapı organizasyonunu ve tüm ekibi kuran benim” dedi.



Yalçın’ın, Beşiktaş’ın Ümraniye’de bulunan tesisleri hakkında da etkisinin bulunduğunu ifade eden Onay, “Sergen, takımı Ümraniye’ye getiren, tesisleri açan, fitness salonunu açan, bütün bu planlamayı yapan benim dedi. Önce Rıdvan ve Ersin’i kazandık. Planlama aslında gelecek yıla yönelik bir planlamaydı. Serdar için, İlkhan için ve diğer gençler için planlama gelecek yıllar içindi dedi” ifadelerini kullandı.



Onay, sözlerine devam ederek, “Genç oyuncuyu kazanmak yavaş yavaş oluyor, bir anda sahaya süremiyorsunuz. Sergen, bu bir projeydi ama ne yazık ki benim açımdan yarıda kaldı dedi. Mimarı benim demişti. Bu konuda biraz üzüntüsü var, kamuoyunda farklı algılandı, yorumlandı. Onun da bilinmesini istiyordu” diye konuştu.

