Sergen Yalçın: Oyuncuların daha fazlasını yapması gerekiyor

27 Kasım 2021 Cumartesi, 21:42

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında GZT Giresunspor'u ağırladı. Karşılaşma Giresunspor'un 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de üst üste 4. maçını da kaybetti.

Karşılaşma sırasında Beşiktaş taraftarı, "Sergen takımı ayağa kaldır" tezahüratı yapmış; maç bitiminde de tribünleri terk etmeyerek tepkilerini göstermişti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maçın ardından yaptığı açıklamalarda, "Taraftar takımı ayağa kaldır diyor ama ben oynamıyorum. Oyuncuların daha fazlasını yapması gerekiyor. Takım ancak böyle ayağa kalkar" dedi.

Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"Neden böyle oldu derken açıklaması kolay değil. Bugünkü maçı açıklamak çok zor. Biraz kader, kısmet demek lazım. Herkesin başına böyle maçlar gelmez. Biz uzun süreden beri ciddi düşüşün içindeyiz. Bir türlü toparlanamıyoruz, kazanamıyoruz."

"Tabii ki sorumlu benim. Üzgünüz tabii ama futbol böyle bir oyun. Geçen sezon nasıl çok başarılı bir sezon geçirdiysek, bu sezon tam tersi durumdayız. İşler iyi gitmiyor maalesef. Taraftarlarımızdan da ben hem kendi adıma hem takımım adına özür diliyorum."

"Sağ olsun VAR'daki arkadaşlar pozisyonları çok güzel değerlendiriyorlar. En ufak bir pozisyonda hemen bizim aleyhimize değerlendiriyorlar. Bizim lehimize hiçbir karar olmuyor."

"Oyun artık sahada oynanmıyor. Tamamen televizyon önünde oynanıyor. Bu da benim için en üzücü taraf."