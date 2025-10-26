Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sergen Yalçın taraftarla olan konuşmasını anlattı: 'Mutlu değiller ve haklılar'

26.10.2025 23:07:00
Süper Lig'de hafta içi oynadığı erteleme maçında Konyaspor'u yenerek moral bulan Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Maçın ardından Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın mücadeleyi değerlendirdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Maçın ardından Beşiktaş taraftarları takıma tepki gösterdi.

Maçın ardından Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın mücadeleyi değerlendirdi.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Üzüldük tabii, çok güzel başladık golle, penaltı kaçtı sonra. Klasik sıkıntılarımızı yine yaşadık sonrasında. Oyunu rakibe verdik. İkinci yarı 3-4 tane altıpas üzerinde atamadığımız oldu. Olmadı mı olmuyor bazen üzerimizde bir şanssızlık da var. 

Antrenman yapıyoruz, çözmeye çalışıyoruz ama yapabildiğimiz şu an bu kadar. 

Beşiktaş camiası taraftar camiası, onlar mutlu değiller ve tepkilerini dile getiriyorlar doğal olarak. Bu 4-5 senedir olan bir durum ve taraftarın bu tepkisi de çok normal. Ben de taraftarlarımıza biraz zamana ihtiyacımız olduğunu, plan ve programlar yaptığımızı anlattım. 

En doğru şekilde anlattığımı düşünüyorum. 'Benden istediğiniz bir şey varsa söyleyin' dedim, onlar da daha fazla mücadele etmesini bekliyor takımın doğal olarak bunu söylediler. 

Mutlu değil taraftarlar ve haklılar. Önümüzde uzun bir süreç var. Ben anlattım mevcut durumu, inşallah önümüzdeki hafta derbide daha enerjik daha ruhla oynayan bir Beşiktaş yaratmaya çalışacağız."

