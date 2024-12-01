Sergen Yalçın'dan Beşiktaş iddialarına yanıt: 'Hüseyin Yücel ile konuştum'

Yayınlanma: 01.12.2024 - 23:15

Güncelleme: 01.12.2024 - 23:15

Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Sergen Yalçın, Ekol TV'de açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Bu twitter'da yazan şeylere lütfen inanmayın! Kontrat, para, açıklamalarım... Bunların benimle alakası yok! Asla da böyle şeyler kimseye söylemedim! Bu yalancılara inanmayın! Bunlar para yazıyor, kontrat yazıyor, bir şeyler yazıyor.. Bunlar yalan! Çok zor durumda kalıyorum, twitter'da yokum ve cevap veremiyorum."

"BÖYLE KAOS GÖRMEDİM"

"11 yaşından babam beni idmanlara götürmeye başladı, o günden beri böyle bir kaos görmedim! Samet ağabeyin açıklamaları, ima ettiği şeyler! Onları konuşmak istemiyorum, onlar benim konum değil! Ben futbol adamıyım! Beni bu işlerin içine sokmayın! Suçlamalar, cevap vermeler! Böyle bir futbol dışı mevzular ilk defa gördüm!"

"Hüseyin Yücel ile teknik direktörlük için konuştum. Para, pul bunlar benim konularım değil! Geçen geldiğimde sorun sadece futbol takımıydı. Bunu düzeltebileceğimizi düşündük. Şu andaki konu futbol değil! Hüseyin Yücel'e de bunu söyledim. 'Lütfen bu işlerin üstünü kapatmak için beni kullanmayın' dedim. Ben fırsatçı adam değilim! Bunu kullanarak teknik direktör gelmek gibi bir şey düşünmem. Hedef koyarım, çalışırım. Beşiktaş'ta çalışmayacağım da nerede çalışacağım? Ne para konuştum, ne tazminat aldım! O kadar şey anlatırım ama yapmam. Kol kırılır ve yen içinde kalır. Şu an Beşiktaş'ta konu teknik direktör değil! Yönetim yok, seçim yok! Başkan gitti, yeni bir başkan var. Hüseyin Yücel'i severim yanlış anlamasın ama tabloya bakıyorsun, burada ne oluyor? Üç gün sonra ne olacağı belli değil! Yeni yönetim gelirse ne yapacaksın! İşin içinden çıkmak çok zor, işin içinden çıkamıyorum."

"WHATSAPP'TAN ADAM MI KOVULUR?"

"Önce sorunların halledilmesi lazım. Hüseyin Yücel, Serdar Bilgili, Serdal Adalı... Ben kim olursa çalışırım. Konu teknik direktör değil! Dön bak neler oluyor, millet neler söylüyor! Ortalık birbirine girmiş! Bu yönetimin altı ay daha gideceğine garanti verebilir misin?"

"Neden bende sportif direktör yok? Neden Brad Friedel gibi biri yok? Anladın mı şimdi? Çok sesten bir şey çıkmaz! whatsApp'tan adam mı kovulur! Mantıklı bir şekilde açıklarsın, gönderirsin. Rıza Çalımbay da benden on kat büyük efsane! Ne oldu hocam? Oldu mu yani! Bu yüzden Arda Turan'a yapılan sevgi gösterisi hoşuma gitti. Bunlar kulüplerin değerleri."

"BU SORUNLAR ÇÖZÜLÜRSE GELECEĞİM DEDİM"

"Hüseyin Yücel'e bu sorunların çözülmesi halinde geleceğimi söyledim! Ne yapacağım ben bu durumda, bu durumların üzerini mi kapatacağım? Konuşulan şeyler çok ağır! Bir de eski başkanlar konuşuyor, transfer yapma diye uyarıyorlar. Beşiktaş'ın tarihinde böyle bir şey hiç oldu mu? Hatırlamıyorum."

"Kaan Şakul'u ben tanımıyorum! Bu isimleri tanımıyorum gerçekten. İnşallah Hatayspor'u yenerler ve bu kaos biter! Serdar Topraktepe takımı tanıyor, onları konsantre etmiştir. İnşallah kazanırlar ve bu kaos biter!"

"BU ORTAMDA BAŞARI BEKLEMEK HAYALCİLİK"

"Geldin imza attın, işler çok da düzelecek gibi durmuyor... Mayıs'ta seçim oldu ve başka bir başkan geldi, ben de istifa edeceğim. Adam da 'Ben seninle çalışmak istemiyorum' dedi, ne yapacağım ben? Tazminat mı alacağım? Ben böyle biri değilim."

"Sağlıklı bir çalışma ortamı hazırlanmalı. Bu kaosta futbol takımından bir şey bekleme yani! Konu futbolun çok dışında artık! Hüseyin Yücel, Mayıs'a kadar bu işi götürmeyi düşünüyor ama Mayıs'a kadar gidecek mi bu iş! Ödenecek paralar, maaşlar var! Nasıl gidecek bu? Böyle bir ortamda başarı beklemek hayalcilik olur. Hüseyin Yücel çok fedakar, çok da para vermiş."

"BANA CEPHE ALMASINLAR!"

"Bu işlerde en büyük sıkıntıyı taraftar çeker! Neden bu eziyeti çekiyorlar? Beşiktaş'ta bedava çalışırım, çalıştım zaten! Rakamlara gülersin! Şu anda durum futbol takımı ve teknik direktör değil! Diğer sorunların çözülmesi ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulması gerekiyor. Teknik direktörden başarı beklemek hayalcilik olur. Benim için en önemli konu taraftar. Sakın bana cephe almasınlar, benlik bir durum yok. Taraftar gel desin, gelirim. Sorun değil ama bu problemlerle olmaz! Başarılı olamam! Benim de bir geleceğim var, ben teknik direktörüm! Başarılı, mutlu olacağım bir yerde çalışmak isterim. Benim içim çünkü çok zor!"

"Bu kadar kısa sürede Beşiktaş camiasını nasıl bu duruma getirdin? Bu soru Hasan Arat'a sorulmalı, cevap vermesi gerekiyor. Ben kendi adıma merak ediyorum. Geldiğinde öyle bir tablo çizdi ki, herkes inandı! Gelinen durum trajedi!"

"BİR DAHA GÖRÜŞME OLMAYACAK"

"Bu ortamın içerisinde bulunmak istemediğimi söyledim ve Hüseyin Yücel'e 'Kusura bakmayın' dedim. Benim de gelecek planım ve kafamda kurduğum projeler var. Bir daha görüşme olmayacak, bu konu kapandı."