Sergen Yalçın'dan istifa sorusuna cevap
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, evinde GZT Giresunspor'a 4-0 kaybetti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, istifa sorusuna yanıt verdi.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında GZT Giresunspor'u ağırladı.
Siyah beyazlılar, Süper Lig'in yeni ekibine 4-0 yenildi.
Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, basın toplantısı düzenledi. Yalçın, kendisine sorulan "Gündemde istifa var mı?" sorusuna, "Camiaya çok zarar vermek istemiyorum. Muhtemelen yarın başkanla oturup bir değerlendirme yapacağız. Gidişat hiç iyi değil. Ben bu camianın insanıyım. Beşiktaş’ın gerçeklerini biliyorum" dedi.
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