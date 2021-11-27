Sergen Yalçın'dan istifa sorusuna cevap

27 Kasım 2021 Cumartesi, 22:08

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında GZT Giresunspor'u ağırladı.

Siyah beyazlılar, Süper Lig'in yeni ekibine 4-0 yenildi.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, basın toplantısı düzenledi. Yalçın, kendisine sorulan "Gündemde istifa var mı?" sorusuna, "Camiaya çok zarar vermek istemiyorum. Muhtemelen yarın başkanla oturup bir değerlendirme yapacağız. Gidişat hiç iyi değil. Ben bu camianın insanıyım. Beşiktaş’ın gerçeklerini biliyorum" dedi.