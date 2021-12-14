Sergio Agüero, yaşadığı kalp rahatsızlığı sonucu emekli olup olmayacağını açıklayacak
Barcelona'nın Arjantinli yıldız futbolcusu Sergio Agüero, yarın düzenleyeceği toplantıyla yaşadığı kalp rahatsızlığı sonrasında kariyerine nasıl devam edeceğini açıklayacak. Yapılacak toplantıda Manchester City menajeri Guardiola'nın da olacak olması emeklilik ihtimalini kuvvenlendiriyor.
Geçtiğimiz günlerde kalbindeki rahatsızlık nedeniyle kariyerini noktalayacağı iddia edilen Sergio Agüero, yarın düzenleyeceği basın toplantısında geleceğine dair önemli açıklamalarda bulunacak.
Sezon başında Barcelona'ya transfer olan ve 30 Ekim'de Alaves ile oynadığı maçta göğsünde bir ağrı hisseden Agüero, o tarihten beri sahalardan uzak.
Yaşanılan hadise sonrasında hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki oyuncuya, yapılan testlerin ardından kalp ritmi bozukluğu teşhisi konmuş ve Agüero'nun bu nedenle futbola veda edeceği öne sürülmüştü.
TOPLANTIDA GUARDIOLA DA OLACAK
Barcelona, Agüero'nun geleceği hakkındaki belirsizliği ortadan kaldırmak için basın mensuplarının karşısına geçeceğini duyurdu.
Sport gazatesinin haberine göre; yapılacak toplantıda Barcelona Başkanı Joan Laporta, Agüero'nun Manchester City'de uzun yıllar birlikte çalıştığı eski Barcelona teknik direktörü Pep Guardiola ve İngiliz kulübünün sportif direktörü Txiki Begiristain de toplantıda hazır bulunacağı belirtildi.
Arjantinli yılduz kariyeri boyunca Independiente, Atletico Madrid, Manchester City ve Barcelona formaları giyerken, çıktığı 663 maçta 379 gol attı ve 118 asist yaptı.
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