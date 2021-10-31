Sergio Agüero'ya kalp ritim ritmi bozukluğu teşhisi kondu
Barcelona'nın Deportivo Alaves ile oynadığı maçta rahatsızlanarak oyundan çıkan Sergio Agüero'ya teşhis kondu.
La Liga'da Barcelona'nın Deportivo Alaves ile oynadığı karşılaşmada rahatsızlanan Sergio Kun Agüero'nun son durumu belli oldu.
Göğsünde hissettiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Arjantinli golcüye kardiyoloji tetkiklerinin yapılmasının ardından kardiyak aritmi yani kalp ritmi bozukluğu teşhisi kondu.
Agüero'nun rahatsızlığıyla ilgili daha detaylı incelemelerin de yapılacağı belirtildi.
Öte yandan Agüero'nun bu rahatsızlık sonrası futbol hayatıyla ilgili endişe duyduğu ifade edildi.
NE OLMUŞTU?
Barcelona'nın Alaves'i konuk ettiği karşılaşmada Sergio Agüero nefes darlığı nedeniyle karşılaşmayı yarıda bırakmıştı.
Arjantinli yıldız maçın 40. dakikasında nefes almakta zorlandığını işaret ederek kendisini yere bırakmıştı. Sağlık görevlileri oyuna girerek Agüero'ya müdehale etmişti. Yıldız oyuncu daha sonra ayağa kalkarak sahayı yürüyerek terk etmişti.
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