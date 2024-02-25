Seri 3 maça çıktı: Trezeguet atıyor, Trabzonspor kazanıyor! Trabzonspor 1-0 Adana Demirspor

Yayınlanma: 25.02.2024 - 15:08

Güncelleme: 25.02.2024 - 18:00

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Abdullah Avcı'nın ekibi Trabzonspor ile Hikmet Karaman'ın yönetimindeki Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor 1-0 kazanırken galibiyet golü 21. dakikada Trezeguet'den geldi.

Adana Demirspor'da Jose Rodriguez 90+4'te kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. galibiyetini alan Trabzonspor puanını 46'ya yükseltirken, ligdeki son 17 maçında sadece 1 galibiyet alan Adana Demirspor 32 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor'a konuk olurken, Adana Demirspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Trabzonspor 1-0 Adana Demirspor

95' Adana Demirspor'da itirazları sonucu Luis Nani sarı kart gördü.

94' KIRMIZI KART | Trabzonspor'da Paul Onuachu hızla savunma arkasına sarktı. Nijeryalı oyuncu kaleciyle karşı karşıya kaldığı sırada Jose Rodriguez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, Jose Rodriguez'e doğrudan kırmızı kart gösterdi.

92' Adana Demirspor etkili geldi. Hızlı çıkan konuk ekipte Luis Nani'nin ceza sahası içi sol çaprazından ortasını savunma karşıladı.

91' Trabzonspor'da Enis Bardhi'nin yerine Kerem Şen oyuna girdi.

90' KALECİ! Nicolas Pepe topla buluşur buluşmaz ceza sahası içine girdi. Fildişili oyuncunun yerden vuruşunda top kalecide kaldı.

89' Stiven Mendoza, hızlı çıkmak isteyen Fountas'a müdahalesi sonucu sarı kart gördü.

88' Trabzonspor'da Abdullah Avcı, hakeme itirazı sonucu sarı kart gördü.

84' Trabzonspor'da Trezeguet'in yerine Fountas oyuna girdi.

83' Hakeme itirazlarda bulunan Eren Elmalı ve Trabzonspor teknik heyetinden bir isim daha sarı kart gördü.

82' Trabzonspor'da rakibine faul yapan Berat Özdemir sarı kart gördü.

80' Nicolas Pepe araya girdiği topta hızlıca Onuachu'yu gördü. Topla birlikte ceza sahası içine giren Onuachu, gerilerden gelen Maestro'yu geçemedi.

78' İNANILMAZ! Luis Nani'nin sol kanattan ortasında Abat Aimbetov'un kafa vuruşu direğin dibinden dışarıya gitti.

76' KAÇTI! Adana Demirspor hızlı geldi. Michut'un pasında ceza sahası içinde topu alan Barasi sağına çekip vurdu. Top kalenin üstünden dışarıya gitti.

75' Adana Demirspor'da Yusuf Erdoğan ve Yusuf Sarı oyundan alındı. Yusuf Barasi ve Abat Aimbetov oyuna girdi.

73' Hızlı çıkan Trabzonspor'da Nicolas Pepe'nin sağ kanattan ortasında savunma topa geçit vermedi.

68' Kullanılan kornerin devamında ceza sahası içine yapılan ortada Adana Demirsporlu oyuncular, rakibinin elle oynadığı yönünde hakeme itirazlarda bulundu.

63' Trabzonspor'da Enis Destan ve Edin Visca oyundan çıktı. Paul Onuachu ve Nicolas Pepe oyuna giriyor.

62' Orta alanda topu kapan Andrew Gravillon kendi ilerledi. Uzaktan şansını deneyen Andrew Gravillon'un şutunu Uğurcan güçlükle çeldi.

61' Adana Demirspor'da Mario Balotelli ve Emre Akbaba oyundan çıktı. Jose Rodriguez ve Nani oyuna giren isimler oldu.

56' GOL İPTAL! Karşılaşmanın hakemi golü VAR uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

55' Shahrudin Mahammadaliyev'in uzun topu Berat Özdemir'de kaldı. Berat Özdemir, Visca'ya pasını yolladı. Visca'nın sağ kanattaki Bardhi'ye pasında Bardhi, sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

54'Trabzonspor hızlı çıktı. Kaleyi cepheden gören Visca ceza sahası dışından vurdu. Yerden giden top kaleyi bulmuyor.

50' SAVUNMA! Sol kanattan içeriye çeviren Eren, topu Enis'le buluşturdu. Enis Destan'ın kaleye vuruşu savunmada Semih Güler'den döndü.

48' İyi paslarla gelen Adana Demirspor'da Mario Balotelli'nin savunma arkasına pası oyun içinde kalmadı.

45' Edin Visca'nın direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta top kaleci Shahrudin Mahammadaliyev'den sekti. Dönen topa vuran Bardhi'nin şutu savunmadan dönüyor.

44' Faul sonrası topu yere vuran Mario Balotelli sarı kart gördü.

43' Visca'nın Thomas Meunier'e derin pası Belçikalı oyuncu için çok hızlı. Top auta gitti.

40' Emre Akbaba, Mario Balotelli ile duvar pası düşündü ancak Balotelli'nin pası doğrudan kaleciye gitti.

35' Kalabalık gelen Trabzonspor'da Eren'in pasında Trezeguet yerden vurdu. Shahrudin Mahammadaliyev topu kontrol etti.

34' Edin Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Denswill'in kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.

33' Adana Demirspor'da Youcef Atal'ın yerine Edouard Michut oyuna girdi.

30' ÇOK NET! Sağ kanattan gelen ortada Trezeguet göğsüyle çok güzel indirdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Mısırlı oyuncunun şutu kalenin üstünden dışarıya gitti.

25' KAÇTI! Eren Elmalı sol kanattan getirdiği topta içeriye çevirdi. Enis Destan'ın tek vuruşu kaleyi bulmadı.

24' Hızlı kullanılan serbest vuruşta Trezeguet, hemen Bardhi'yi gördü. Topu alan Bardhi'nin sol çaprazdan şutu kalenin yanından dışarıya gitti.

20' GOL | Visca'nın sağ kanattan ortasında Bardhi sağına çekip vurdu. Kaleye giden top savunmaya çarpıp Trezeguet'nin önüne düştü. Mısırlı oyuncu kale önünde topu ağlara yollamayı başardı.

17' UĞURCAN! Maestro'nun harika ara pasında kale önünde topla buluşan Emre Akbaba, kaleci Uğurcan'ı geçemedi.

13' Şık paslarla gelen Adana Demirspor'da Milad Mohammadi yerden ceza sahası içine gönderdiği top savunmada kaldı.

7' Sol çaprazdan çalımlarla ilerleyen Trezeguet ceza sahası dışından denedi. Kaleci hata yapmıyor.

5' Visca'nın tekrar kullandığı köşe vuruşunda top Bardhi'ye geldi. Bardhi'nin sert vuruşunu Shahrudin Mahammadaliyev iki hamlede kurtardı.

4' Visca'nın sağ kanattan kullandındığı kornerde Stefano Denswil'in kafa vuruşunu Shahrudin Mahammadaliyev kornere çeldi.

2' Adana Demirspor'da Emre Akbaba maçın başında aldığı darbeyle hafif bir sakatlık yaşadı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.