Serie A'da Fiorentina 6 maçlık hasretine son verdi

Fiorentina, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hellas Verona'yı 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 22:44
Serie A'da Fiorentina 6 maçlık hasretine son verdi
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İtalya Serie A'da Fiorentina, Hellas Verona deplasmanına konuk oldu. Fiorentina, karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Antonin Barak, 38. dakikada Arthur ve 89. dakikada Cristiano Biraghi attı.

6 MAÇLIK HASRETİ SONA ERDİ

Bu sonucun ardından Fiorentina, ligde 6 maç sonra kazandı.

Fiorentina, bu galibiyetle 28 puana yükseldi. Hellas Verona, 17 puanda kaldı.

Fiorentina, ligin bir sonraki haftasında sahasında Milan'ı ağırlayacak. Hellas Verona, Spezia deplasmanına gidecek.

Fiorentina, UEFA Konferans Ligi son 16 turunun ilk maçında ise temsilcimiz Sivasspor'la 9 Mart'ta sahasında karşılaşacak.


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