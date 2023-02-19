Serie A'da Lazio, Ciro Immobile ile güldü

Lazio, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 23. haftasında deplasmanda konuk olduğu Salernitana'yı 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 20:37
Serie A'da Lazio, Ciro Immobile ile güldü
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Serie A'nın 23. haftasında Salernitana ile Lazio karşı karşıya geldi. Stadio Arechi'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Lazio 2-0'lık skorla kazandı.

Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 60 ve 69. dakikada penaltıdan Ciro Immobile kaydetti. Lazio, 89. dakikada Luis Alberto ile bir penaltıdan faydalanamadı.

3 MAÇLIK HASRETİNİ SONA ERDİRDİ

Salernitana, 89. dakikada Dylan Bronn'un kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı.

3 maçlık galibiyet hasretini bitiren Lazio, puanını 42'ye yükseltti. Salernitana ise üst üste 3. kez kaybederek 21 puanda kaldı.

Lazio, gelecek hafta Sampdoria'yı ağırlayacak. Salernitana ise Monza'yı konuk edecek.


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