Serie A'da Juventus deplasmanda güldü

Juventus, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 23. haftasında Spezia deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 22:13
Serie A'da Juventus deplasmanda güldü
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Serie A'nın 23. haftasında Spezia ile Juventus karşı karşıya geldi. Stadio Alberto Picco'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Juventus, 2-0'lık skorla kazandı.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Moise Kean ve 66. dakikada Angel Di Maria kaydetti.

SON 3 MAÇTA TOPLAM 9 PUAN

Üst üste 3. galibiyetini alan Juventus, puanını 32'ye yükseltti. Son 5 maçta 1 puan alabilen Spezia, 19 puanda kaldı.

Juventus, gelecek hafta derbide Torino'yu ağırlayacak. Spezia ise Udinese deplasmanına gidecek.


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