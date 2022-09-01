Serie A'da Juventus, Spezia'yı 2 golle geçti!

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Juventus, kendi sahasında ağırladığı Spezia'yı 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2022 Perşembe, 10:07
Serie A'da Juventus, Spezia'yı 2 golle geçti!
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Serie A'nın 4. haftasında Massimilianı Allegri'nin yönetimindeki Juventus ile Luca Gotti'nin ekibi Spezia karşılaştı.

Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Juventus 2-0 kazanırken, goller 9. dakikada Dusan Vlahovic ve 90+2'de yeni transfer Arkadiusz Milik'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Juventus 8 puana ulaşırken, Spezia 4 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Juventus deplasmanda Fiorentina'ya konuk olurken, Spezia kendi evinde Bologna'yı konuk edecek.


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