Serie A'da Roma, Hellas Verona'yı 3-1 yendi
İtalya Serie A'da Hellas Verona ile Roma karşı karşıya geldi. Verona'nın sahasında oynanan mücadele 3-1'lik skorla konuk ekibin lehine tamamlandı.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 12. haftasında Roma, deplasmanda Hellas Verona'yı 3-1 mağlup etti.
Maçın 27. dakikasında Pawel Dawidowicz'in golü ile öne geçen ev sahibi ekip, golü atan futbolcunun 36. dakikada kırmızı kart görmesiyle Roma karşısında 10 kişi kaldı.
İlk yarının uzatma dakikalarında Roma, Nicolo Zaniolo'nun golüyle eşitliği yakaladı. Maçın 88. dakikasında Cristian Volpato'nun golüyle öne geçen Roma, uzatma dakikalarında da Stephan El Shaarawy'nin golüyle de maçtan 3-1 galip ayrıldı.
Hellas Verona'da Türk asıllı Alman futbolcusu Koray Günter ilk 11'de forma giyip 90 dakika sahada kalırken, Roma'da ise Zeki Çelik maçta süre almadı.
Bu sonucun ardından Roma, 25 puanla ligde 4. sırada yer alırken, Hellas Verona ise 5 puanla sondan ikinci sırada kendisine yer buldu.
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