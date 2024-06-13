Sertaç Komsuoğlu: 'Final Four için takım kuracağız'

Fenerbahçe'nin basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğunun ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2024 - 00:24
Sertaç Komsuoğlu: 'Final Four için takım kuracağız'
Abone Ol google-news

Fenerbahçe'nin basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğunun ardından açıklamalar yaptı.

Sertaç Komsuoğlu yaptığı açıklamada, "Güzel bir sezon oldu. Gönül isterdi ki FinalFour'u da alalım ama maalesef olmadı. inşallah gelecek sezon o kupayı da alacağız. Seneye bütün kupaları alacak takımı kuracağız." dedi.

Komsuoğlu ayrıca, "Seçimlerden sonraki ilk kupa hep basketboldan geliyor. Çok mutluyuz bu anlamda. Bunu pazartesi almak istiyorduk ama bugüne kaldı. Taraftarımızı bu sayede takımla iki kez buluşturmuş olduk." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier ise "Bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Keşke daha Final Four'da da daha iyi sonuçlar alsaydık ama olmadı. Bu takımla gurur duyuyorum." diye konuştu.


fenerbahçe beko haberleri Sertaç Komsuoğlu haberleri euroleague haberleri

İlgili Haberler

Anadolu Efes'i mağlup etti: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe!

Anadolu Efes'i mağlup etti: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe!
Jose Mourinho'dan Fenerbahçe Beko paylaşımı!

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe Beko paylaşımı!
Şampiyonluğun mimarlarındandı: Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye veda etti!

Şampiyonluğun mimarlarındandı: Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye veda etti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler