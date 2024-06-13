Sertaç Komsuoğlu: 'Final Four için takım kuracağız'

Yayınlanma: 13.06.2024 - 00:24

Güncelleme: 13.06.2024 - 00:24

Fenerbahçe'nin basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğunun ardından açıklamalar yaptı.



Sertaç Komsuoğlu yaptığı açıklamada, "Güzel bir sezon oldu. Gönül isterdi ki FinalFour'u da alalım ama maalesef olmadı. inşallah gelecek sezon o kupayı da alacağız. Seneye bütün kupaları alacak takımı kuracağız." dedi.



Komsuoğlu ayrıca, "Seçimlerden sonraki ilk kupa hep basketboldan geliyor. Çok mutluyuz bu anlamda. Bunu pazartesi almak istiyorduk ama bugüne kaldı. Taraftarımızı bu sayede takımla iki kez buluşturmuş olduk." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier ise "Bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Keşke daha Final Four'da da daha iyi sonuçlar alsaydık ama olmadı. Bu takımla gurur duyuyorum." diye konuştu.