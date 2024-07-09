Servet Yardımcı, TFF başkan adaylığı başvuru dosyasını teslim etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Adayı Servet Yardımcı, adaylık başvuru dosyasını iletti.

AA
Yayınlanma: 09.07.2024 - 00:18
Servet Yardımcı, TFF başkan adaylığı başvuru dosyasını teslim etti
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Adayı Servet Yardımcı, adaylık başvuru dosyasını teslim etti.

Adaylık başvurusu için gerekli evrakları toplayan Yardımcı, kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yardımcı, açıklamasında 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek TFF yönetimi seçimi için adaylık başvuru dosyasını bugün Türkiye Futbol Federasyonuna teslim ettiğini duyurdu.


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