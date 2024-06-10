Servet Yardımcı TFF başkanlığına resmen aday: 'Kriz ortamını bitirmek için...'

Yayınlanma: 10.06.2024 - 11:57

Güncelleme: 10.06.2024 - 12:24

UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF başkan adaylığını resmen duyurdu.

Yardımcı, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Adaylığını açıklayan Yardımcı, “Kriz ortamını bitirmek için adayım. 18 Temmuz’da futbol dünyasından destek bekliyorum” dedi.

"KİMSEYLE KAVGA ETMEYECEĞİZ"

"Biz kimseyle kavga etmeyeceğiz, herkesle birlikte çalışacağız. Avrupa'daki adil, ekonomisi güçlü futbol ortamını buraya getireceğiz" diyen Yardımcı, "18 Temmuz'dan itibaren yepyeni bir anlayışla, tüm paydaşlar ile ortak hareket ederek ilerleyeceğiz. Sakin, güler yüzlü bir tavırla sorunları ele alacağız. Ben UEFA'daki görevime başlarken futbola katkı sağlamak için yola çıkmıştım. İstanbul'u finaller şehri yapma hedefim vardı. Türkiye, UEFA'nın en güvenilir limanı haline gelmiştir. İstanbul, UEFA için çok önemli bir şehir. 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 Konferans Ligi finallerini ülkemize kazandırdık" ifadelerini kullandı.

SEÇİM 18 TEMMUZ'DA

Beşiktaş’ın önemli ismi Cemil Kazancı'nın da Yardımcı’ya destek verdiği kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, seçimli genel kurulun 18 Temmuz tarihinde düzenleneceğini duyurmuştu.