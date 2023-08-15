Servette - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği İskoç ekip Rangers, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda İsviçre kulübü Servette ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu heyecanı devam ediyor.
Michael Beale yönetimindeki Rangers, deplasmanda Rene Weiler'ın takımı Servette ile karşılaşacak.
SERVETTE - RANGERS MAÇI SAAT KAÇTA?
Stade de Geneve'de oynanacak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
SERVETTE - RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Rangers, İskoçya'da oynanan ilk karşılaşmada Servette'i 2-1 mağlup etmişti.
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