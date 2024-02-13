Sevgilisini öldüren futbolcu müebbet hapis cezası aldı!

İtalya Serie D ekiplerinden Sancataldese forması giyen Giovanni Padovani, kız arkadaşını öldüresiye dövdüğü gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 14:27
Sevgilisini öldüren futbolcu müebbet hapis cezası aldı!
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Sancataldese'de forma giyen 28 yaşındaki Giovanni Padovani, 23 Ağustos 2022'de eski kız arkadaşı Alessandra Matteuzzi'yi evinin önünde öldürmek suçundan müebbet hapis cezası aldı.

Alessandra'nın kız kardeşi Stefania, telefonda konuştukları esnada Padovani'nin önce bir çekiç ve yumruklarla, sonra bir beysbol sopasıyla ve son olarak da sokaktan söktüğü bir bankla Alessandra'yı döverken seslerini duyduğunu söyledi. 

KIZ KARDEŞİNDEN AÇIKLAMA

Daha önce yerel bir televizyon kanalına konuşan Stefania, "Telefonda konuşuyorduk. Arabasından indi ve 'Hayır Giovanni, hayır, sana yalvarıyorum' diye bağırmaya başladı. Telefonun diğer ucundaydım. Hemen polisi aradım" dedi. 

Alessandra'nın ağır yaralar aldıktan sonra hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. İkilinin yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu, ancak Alessandra Bologna'da yaşarken Padovani Sicilya'da çalıştığı için zamanlarının çoğunu ayrı geçirdikleri aktarıldı. 

Stefania, çiftin 2022 yılının Ocak ayında Bologna'daki evde kavga ettiklerini ve kavgada tabakları ve ışığı kırdıklarını iddia etti. 

Ayrıldıktan sonra Padovani telefon aramaları ve mesajlar yoluyla sistematik tacizlerine devam ettiği için, Alessandra'nın polise başvurduğu öğrendildi. 

Alessandra'nın komşuları tarafından yapılan açıklamada, Padovani'nin Alessandra'nın aracına saldırdığı ve balkonuna tırmanmaya çalıştığı söylendi. 


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