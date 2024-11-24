Sevilla 10 kişi kalan rakibinden 3 puanı aldı!
Sevilla, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 14. haftasında kendi sahasında ağırladığı Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup etti.
İspanya La Liga 14. hafta maçında Sevilla, sahasında Rayo Vallecano ile karşılaştı. Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan maçı Sevilla 1-0 kazandı.
Ev sahibi ekibine galibiyeti getiren golü 28. dakikada Djibril Sow kaydetti.
RAYO VALLECANO 10 KİŞİ KALDI
Rayo Vallecano'da Unai Lopez, 45+1. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Sevilla bu galibiyetle 2 maç sonra kazandı. Vallecano ise üst üste 2. maçını kaybetti.
Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 18'e çıkardı. Rayo Vallecano ise 16 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Sevilla, Osasuna ile karşılaşacak. Rayo ise Athletic Bilbao'yu konuk edecek.
Etiketler: #sevilla #Rayo Vallecano #la liga
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