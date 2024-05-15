Sevilla - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sevilla, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 36. haftasında kendi sahasında Cadiz ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 13:31
Sevilla - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.

Quique Sánchez Flores yönetimindeki Sevilla, kendi sahasında Mauricio Pellegrino'nun ekibi Cadiz ile karşı karşıya gelecek.

SEVİLLA - CADİZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

SEVİLLA - CADİZ MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Miguel Ángel Ortiz Arias'ın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Sevilla ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Villarreal'e 3-2 mağlup olmuştu.

Cadiz ise kendi sahasında ağırladığı Getafe'yi 1-0 mağlup etmişti.


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