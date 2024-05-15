Sevilla - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sevilla, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 36. haftasında kendi sahasında Cadiz ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.
Quique Sánchez Flores yönetimindeki Sevilla, kendi sahasında Mauricio Pellegrino'nun ekibi Cadiz ile karşı karşıya gelecek.
SEVİLLA - CADİZ MAÇI SAAT KAÇTA?
Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
SEVİLLA - CADİZ MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Miguel Ángel Ortiz Arias'ın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Sevilla ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Villarreal'e 3-2 mağlup olmuştu.
Cadiz ise kendi sahasında ağırladığı Getafe'yi 1-0 mağlup etmişti.
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