Sevilla - Lens maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 20.09.2023 - 10:09

Güncelleme: 20.09.2023 - 10:09

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor.

Jose Luis Mendilibar yönetimindeki Sevilla, kendi sahasında Franck Haise'nin ekibi Lens'i konuk edecek.

SEVILLA - LENS MAÇI SAAT KAÇTA?

Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.

SEVILLA - LENS MAÇI HANGİ KANALDA?



Alman hakem Tobias Stieler'in yöneteceği mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Sevilla, İspanya La Liga'da oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Las Palmas'ı 1-0 mağlup etmişti.

Lens ise Fransa Ligue 1'de kendi sahasında konuk ettiği Metz'e 1-0 mağlup olmuştu.