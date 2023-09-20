Sevilla - Lens maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sevilla, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında kendi sahasında Lens'i konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor.
Jose Luis Mendilibar yönetimindeki Sevilla, kendi sahasında Franck Haise'nin ekibi Lens'i konuk edecek.
SEVILLA - LENS MAÇI SAAT KAÇTA?
Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.
SEVILLA - LENS MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Tobias Stieler'in yöneteceği mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Sevilla, İspanya La Liga'da oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Las Palmas'ı 1-0 mağlup etmişti.
Lens ise Fransa Ligue 1'de kendi sahasında konuk ettiği Metz'e 1-0 mağlup olmuştu.
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