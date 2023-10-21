Sevilla - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Milli futbolcu Arda Güler'in takımı Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında deplasmanda Sevilla ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
İspanya La Liga'da 10. hafta heyecanı yaşanıyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Diego Alonso'nun ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek.
SEVİLLA - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
SEVİLLA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Ricardo De Burgos Bengoetxea'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Milli futbolcu Arda Güler'in bu maçta oynamasına ilişkin İtalyan hoca Ancelotti açıklama yapmıştı.
Ancelotti, üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz İspanyol devinde maça çıkamayan Arda'nın sağlık durumuna ilişkin, "Arda Güler oldukça iyi ancak kondisyon eksiği var. 10 gün veya 2 hafta içinde en iyi performansını sergileyeceğine inanıyoruz. Çok genç ve iyi adapte olması gerekiyor. Farklı bir şekilde başlamak istiyordu ama çok genç ve dünya kadar zamana sahip. Hazır olmaya çok yakın" ifadelerini kullanmıştı.
Real Madrid, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Osasuna'yı 4-0 mağlup etmişti.
Sevilla ise kendi sahasında konuk ettiği Rayo Vallecano ile 2-2 berabere kalmıştı.
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