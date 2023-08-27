Sevilla'ya kendi evinde soğuk duş
Sevilla, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 3. haftasında kendi sahasında ağırladığı Girona'ya 2-1 mağlup oldu.
İspanya La Liga'nın 3. haftasında Girona, deplasmanda Sevilla'yı 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Yangel Herrera ve 56. dakikada Aleix Garcia kaydetti.
Sevilla'nın tek golü ise 45+2'de Gudelj'den geldi.
3 HAFTADA 0 PUAN
Sevilla 3. haftada puanla tanışamadı ve son sırada yer aldı.
Girona ise 7 puanla 2.sıraya yükseldi.
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