Sevilla'ya kendi evinde soğuk duş

Sevilla, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 3. haftasında kendi sahasında ağırladığı Girona'ya 2-1 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2023 - 09:41
Sevilla'ya kendi evinde soğuk duş
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İspanya La Liga'nın 3. haftasında Girona, deplasmanda Sevilla'yı 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. 

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Yangel Herrera ve 56. dakikada Aleix Garcia kaydetti.

Sevilla'nın tek golü ise 45+2'de Gudelj'den geldi.

3 HAFTADA 0 PUAN

Sevilla 3. haftada puanla tanışamadı ve son sırada yer aldı.

Girona ise 7 puanla 2.sıraya yükseldi. 


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