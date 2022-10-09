Sevim Emre'den Arda Turan'a mor farlı filtre uygulaması!

09 Ekim 2022 Pazar, 14:35

Çektiği fotoğraflara uyguladığı filtre sebebiyle sosyal medyada gündem olan Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, Arda Turan'a da aynı tarifeyi uyguladı.

Futbola veda ettiğini açıklayan Arda Turan ile İstanbul'daki bir restoranda fotoğraf çektiren Sevim Emre, sosyal medyada gündem oldu.

ARDA TURAN'IN MOR GÖZ KAPAKLARI

Arda Turan'ın göz kapaklarının, Sevim Emre'nin fotoğrafa uyguladığı filtre sebebiyle mor renge büründüğü görüldü.

Sosyal medya kullanıcıları, fotoğrafa birçok yorum yaparak paylaşımda bulundu.