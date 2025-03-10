Sezonu kapattığı iddia edilmişti: Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu için açıklama!

Premier Lig'de Brighton'ın Fulham'ı 2-1 yendiği maçtan önce İngiliz ekibinin teknik direktörü Fabian Hürzeler, Ferdi Kadıoğlu'nun son durumuyla ilgili konuştu.

Sezonu kapattığı iddia edilmişti: Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu için açıklama!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.03.2025 - 13:35

Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, Liverpool maçında sakatlanmış ve sol ayak baş parmağı ekleminde kapsül yırtığı tespit edilmişti.

Sakatlığın operasyonsuz iyileşme göstermemesi sonrası milli futbolcu ameliyat olmuştu.

Haftalardır formadan uzak kalan Ferdi Kadıoğlu'nun ameliyat sonrası sezonu kapattığı iddia edilmişti. Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler'den konuya ilişkin açıklama geldi.

"BU SEZON GERİ DÖNME ŞANSI HALA VAR"

NTV Spor'un İngiliz basınından aktardığı habere göre Alman çalıştırıcı, Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığıyla ilgili olarak, "Tünelde küçük bir ışık görüyorum. Birkaç hafta önce umduğum kadar büyük değil ama küçük bir ışık var ve onun bu sezon geri dönme şansı hala var" ifadelerini kullandı.

Hürzeler'in ayrıca Ferdi Kadıoğlu'nun yeniden sahalara dönebilmek için çok sıkı çalıştığını ifade ettiği aktarıldı.


Etiketler: #ferdi kadıoğlu #brighton #Fabian Hürzeler

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