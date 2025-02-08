Ferdi Kadıoğlu'nun kabusu sürüyor: 'Sakatlık dolayısıyla...'
Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun ayak başparmağındaki sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı iddia edildi.
Fenerbahçe'nin 30 milyon Euro gibi rekor bir bedelle Brighton'a gönderdiği Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere macerası sona derece talihsiz başladı.
Ferdi Kadıoğlu, Brighton kariyerine iyi bir giriş yapsa da oyuncunun ayak başparmağından geçirdiği sakatlık sezonu kapatmasına neden oldu.
Milli futbolcu sakatlığı nedeniyle şu ana dek 16 maç kaçırırken, sezon sonuna kadar bu sayının 30-35 maça çıkması bekleniyor.
Ferdi Kadıoğlu 6 sezon formasını giydiği Fenerbahçe'de ise toplam 28 maçta sakatlığı nedeniyle oynamamıştı. Başarılı futbolcu böylece bu rakamı sadece 6 aylık Brighton döneminde aşmış olacak.
"SEZONU KAPATTI"
Öte yandan Sabah'a konuşan ünlü yorumcu Ömer Üründül, Ferdi Kadıoğlu'nun şanssız bir sakatlık yaşadığını ifade ederek "İlk defa duyuyorum. Ayak başparmağındaki sakatlık dolayısıyla sezonu kapattı" ifadelerini kullandı.
Brighton ile toplam 8 maça çıkıp 440 dakika süre alan Ferdi Kadıoğlu, 2 gollük skor katkısı verdi.
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