26.04.2026 10:41:00
Shai Gilgeous-Alexander yıldızlaştı: Thunder, Suns karşısında seriyi 3-0 yaptı!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns'ı 121-109 yenerek seriyi 3-0'a getirdi.

Paycom Center'da oynanan Batı Konferansı ilk tur serisi üçüncü maçında Suns'a konuk olan Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 42 sayı, 4 ribaunt, 8 asistlik performansının yardımıyla galip geldi.

Thunder'da Ajay Mitchell 15, Alex Caruso 13 ve Chet Holmgren 10 sayı kaydetti.

Suns'ta ise Dillon Brooks'un 33 ve Jalen Green'in 26 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

TİMBERWOLVES SERİYİ 3-1 YAPTI

Target Center'da Denver Nuggets'ı ağırlayan Minnesota Timberwolves, 112-96 kazanarak Batı Konferansı ilk tur serisinde 3-1 üstünlük yakaladı.

Timberwolves'ta Ayo Dosunmu 43, Naz Reid 17 ve Julius Randle 15 sayıyla oynadı. Dosunmu, 50 yıl önce 45 sayı atan Fred Brown'dan beri bir play-off maçında kenardan gelerek en çok sayı atan oyuncu oldu.

Nuggets'ta ise Nikola Jokic, 24 sayı, 15 ribaunt, 9 asist ve Jamal Murray 30 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üretti.

Öte yandan New York Knicks'in Atlanta Hawks'ı 114-98 yenerek seriyi 2-2'ye getirdiği play-off'larda Orlando Magic ise Detroit Pistons karşısında 113-105 kazandı ve 2-1 öne geçti.

Alperen Şengün gündem olan videoyla ilgili konuştu: 'LeBron geçerken ayağa kalktım çünkü…' Alperen Şengün, sosyal medyada gündem olan LeBron James videosuyla ilgili konuştu. Ayağa kalkmasının LeBron ile ilgili olmadığını söyleyen Şengün, "O esnada cebimden bir şey almaya çalışıyordum. Aslında bu yüzden ayağa kalktım" dedi.
Alperen Şengün'ün 20 sayısı Houston'a yetmedi: Lakers seriyi 2-0 yaptı NBA'de Batı Konferansı play-off ilk turunda Los Angeles Lakers, konuk ettiği Houston Rockets'ı 101-94 mağlup ederek seriyi 2-0 yaptı. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 20 sayı, 11 ribaund, 5 asist, 4 top çalma ve 2 blokla oynadı.
Alperen Şengün'ün tarihe geçtiği maçta Houston uzatmalarda yıkıldı! NBA'de Houston Rockets'ın Los Angeles Lakers'a uzatmalarda 112-108 mağlup olduğu karşılaşmada, milli basketbolcu Alperen Şengün adını tarihe yazdırdı.