Shakhtar Donetsk - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde kendi sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.
Marino Pusic yönetimindeki Shakhtar Donetsk, kendi sahasında Xavi'nin ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.
SHAKHTAR DONETSK - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Volksparkstadion'da oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
SHAKHTAR DONETSK - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Bosnalı hakem Irfan Peljto'nun yöneteceği karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanacak.
İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan Barcelona 2-1 galip ayrılmıştı.
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