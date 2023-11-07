Shakhtar Donetsk - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde kendi sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2023 - 10:59
Shakhtar Donetsk - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.

Marino Pusic yönetimindeki Shakhtar Donetsk, kendi sahasında Xavi'nin ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

SHAKHTAR DONETSK - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Volksparkstadion'da oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

SHAKHTAR DONETSK - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bosnalı hakem Irfan Peljto'nun yöneteceği karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanacak.

İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan Barcelona 2-1 galip ayrılmıştı.  


Shakhtar Donetsk barcelona Şampiyonlar Ligi

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