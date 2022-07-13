Shamar Nicholson'ın menajerinden Fenerbahçe açıklaması
Spartak Moskova'da forma giyen Shamar Nicholson'ın menajeri Kewin Cowen, Fenerbahçe'nin oyuncusuyla ilgilendiği yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı.
Spartak Moskova'da forma giyen Shamar Nicholson'ın Fenerbahçe'ye transferi konusunda açıklama geldi.
Jamaikalı futbolcunun menajeri Kewin Cowen, sarı-lacivertlilerin oyuncusuyla ilgilendiği yönünde çıkan haberlere tepki gösterdi ve haberlerin doğru olmadığını söyledi.
"KİMSE BENİMLE İLETİŞİME GEÇMEDİ"
Cowen, "Bunlar doğru değil. Fenerbahçe, Shamar ile ilgilenmiyor. Kulüpten kimse benimle iletişime geçmedi" ifadelerini kullandı.
Hücum hattının en ucunda forma giyen 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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