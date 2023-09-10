Sırbistan - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sırbistan ve Almanya, 2023 FIBA Dünya Kupası finalinde ilk şampiyonluklarına ulaşmak için karşı karşıya gelecek.
Uluslararası en önemli basketbol organizasyonlarından 2023 FIBA Dünya Kupası'nın finalinde Almanya ile Sırbistan karşılaşacak.
Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, final heyecanı başlıyor.
Yarı finalde, turnuvanın en önemli favorilerinden ABD'yi, büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin ardından 113-111 yenerek son iki takım arasına adını yazdıran Almanya ile Kanada'yı 9 sayı farkla mağlup eden Sırbistan, Filipinler'in Pasay kentindeki Mall of Asia Arena'da TSİ 15.40'ta kozlarını paylaşacak. Karşılaşma, NTV ekranlarından yayınlanacak.
İLK ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHADALAR
Eski Yugoslavya döneminde dünya şampiyonlukları bulunmasına rağmen Sırbistan, bugünkü ismiyle 2014'ün ardından ikinci final maçında ilk kupasına ulaşmayı hedefliyor.
Turnuvada 2002'de üçüncülük elde etmesinin ardından tarihinin en iyi derecesine bu turnuvada ulaşan Almanya da ilk zaferi için çabalayacak.
ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINDA ABD İLE KANADA KOZLARINI PAYLAŞACAK
Turnuvanın üçüncülük mücadelesinde ise 5'i altın olmak üzere 12 madalyayla organizasyon tarihinin en başarılı takımı ABD ile bu organizasyonda ilk finaline çıkacak Kanada, bugün TSİ 11.30'da mücadele edecek.
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