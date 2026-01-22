EuroLeague'de çirkin görüntü: İsraillilerden Ergin Ataman'a sözlü saldırı!

EuroLeague'in 24. haftasında Maccabi Tel Aviv ile Panathinaikos arasında oynanacak karşılaşma öncesinde Ergin Ataman'a yönelik küfürlü tezahüratlar yapıldı.
İsrailli taraftarlar, Panathinaikos'un maçın oynanacağı salona geldiği dakikalarda kapı önünde hazır bekledi.
ERGİN ATAMAN'A KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT
Ergin Ataman, otobüsten indikten sonra İsrailli taraftarların küfürlü tezahüratlarıyla karşılaştı.
Güvenlik görevlileri, Ergin Ataman'ı o bölgeden hızlıca uzaklaştırarak soyunma odasına götürdü.
Περισσότεροι από 300 οπαδοί της Μακάμπι περίμεναν την αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR ακριβώς έξω από την είσοδο των αποδυτηρίων εξυβρίζοντας τον προπονητή μας, Εργκίν Αταμάν και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας μας.— Panathinaikos BC (@Paobcgr) January 22, 2026
More than 300 Maccabi fans were waiting for the… pic.twitter.com/0kmgmf4iEv