Sırbistan - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sırbistan, 2023 FIBA Dünya Kupası yarı finalinde Kanada ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 11:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2023 - 10:15
Sırbistan - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Filipinler, Endonezya ve Japonya'da düzenlenen 2023 FIBA Dünya Kupası heyecanı devam ediyor.

Sırbistan turnuvanın yarı finalinde Kanada ile karşılaşacak.

SIRBİSTAN - KANADA MAÇI SAAT KAÇTA?

Filipinler'de bulunan Mall of Asia Arena'da oynanacak mücadele 11:45'te başlayacak.

SIRBİSTAN - KANADA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele NTV'den naklen yayımlanacak.

Sırbistan çeyrek finalde karşılaştığı Litvanya'yı 87-68 mağlup etmişti.

Kanada ise Slovenya'yı 100-89 yenerek yarı finale yükselmişti.


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Sırbistan Kanada 2023 FIBA Dünya Kupası canlı Canlı yayın

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