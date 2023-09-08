Sırbistan - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sırbistan, 2023 FIBA Dünya Kupası yarı finalinde Kanada ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 11:45'te başlayacak.
Filipinler, Endonezya ve Japonya'da düzenlenen 2023 FIBA Dünya Kupası heyecanı devam ediyor.
Sırbistan turnuvanın yarı finalinde Kanada ile karşılaşacak.
SIRBİSTAN - KANADA MAÇI SAAT KAÇTA?
Filipinler'de bulunan Mall of Asia Arena'da oynanacak mücadele 11:45'te başlayacak.
SIRBİSTAN - KANADA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele NTV'den naklen yayımlanacak.
Sırbistan çeyrek finalde karşılaştığı Litvanya'yı 87-68 mağlup etmişti.
Kanada ise Slovenya'yı 100-89 yenerek yarı finale yükselmişti.
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