Sırp basını ortaya çıkardı: İşte Rade Krunic transferinin dikkat çeken ayrıntısı!

Yayınlanma: 04.09.2024 - 09:43

Güncelleme: 04.09.2024 - 09:43

Fenerbahçe, sezon başında zorunlu satın alma opsiyonuyla 3.5 milyon Euroya bonservisini aldığı Rade Krunic'i Kızılyıldız'a gönderdi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Krunic'in Kızılyıldız'a bonservisiyle transfer olduğu duyuruldu.

SÖZLEŞME SÜRESİ ORTAYA ÇIKTI

Sarı-Lacivertliler, Krunic'in bonservisine dair açıklama yapmazken konuyla ilgili Sırp basınında haberler geçildi.

NTV Spor'un Sırp basınından aktarığına göre, Kızılyıldız, Rade Krunic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

SONRAKİ SATIŞINDAN YÜZDE 50 PAY



Haberlerde Kızılyıldız'ın transfer için Fenerbahçe'ye bonservis ödemeyeceği bildirildi.

Buna karşın Sırp ekibinin, Krunic'in bir sonraki satışından elde edeceği gelirin yüzde 50'sini Fenerbahçe'ye vereceği vurgulandı.