Sivasspor açıkladı... Formalar maça yetişmedi!
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcimiz Sivasspor, Cluj maçında giyeceği formaların havaalanında kaybolduğunu duyurdu.
Sivasspor'un CFR Cluj ile Konferans Ligi'nde karşı karşıya geleceği maçta ilginç bir olay yaşandı.
Temsilcimiz, formalarının Romanya havaalanında kaybolduğunu ve CFR Cluj maçına alternatif bir formayla çıkılacağını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Cluj maçında giyeceğimiz formalarımızın bulunduğu malzeme sandığı Cluj Havaalanı'nda kaybolmuştur. Tüm aramalara rağmen forma sandığı bulunamayınca takımımız alternatif forma ile sahaya çıkacaktır" denildi.
Sivasspor'un CFR Cluj ile oynayacağı maç 19:45'te başlayacak.
Video Haberler
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- 120 saatlik macerası görenleri hayran bıraktı
- 5 aydır yaylada olan göçerler dönüş yolunda
- Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hareket
En Çok Okunan Haberler
-
- TOKİ ödeme şartlarını değiştirdi
- 'Asgari ücretliler' sorusuna skandal yanıt
- AKP'li Tosun'dan 'İstanbul seçimi' itirafı
- Hasta yakınları görevliyi öldürdü
- TOKİ Başkanı Erdoğan'ı yalanladı
- 'İzmir şu an işgal altında!'
- Hain olmak için daha ne gerekiyor
- Zelenski'den kötü haber: Sözcüsü duyurdu...
- Soyer’i hedef almıştı: CHP'den çok sert tepki
- Çocuklarının yurtdışında okuduğunu unuttu