Sivasspor açıkladı... Formalar maça yetişmedi!

15 Eylül 2022 Perşembe, 19:10

Sivasspor'un CFR Cluj ile Konferans Ligi'nde karşı karşıya geleceği maçta ilginç bir olay yaşandı.

Temsilcimiz, formalarının Romanya havaalanında kaybolduğunu ve CFR Cluj maçına alternatif bir formayla çıkılacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Cluj maçında giyeceğimiz formalarımızın bulunduğu malzeme sandığı Cluj Havaalanı'nda kaybolmuştur. Tüm aramalara rağmen forma sandığı bulunamayınca takımımız alternatif forma ile sahaya çıkacaktır" denildi.

Sivasspor'un CFR Cluj ile oynayacağı maç 19:45'te başlayacak.