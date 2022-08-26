Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: 'Cicaldau için uğraşıyoruz'

26 Ağustos 2022 Cuma, 17:23

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, TRT Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Konferans Ligi'ndeki gruplarını değerlendiren Çalımbay, "Malmö maçlarında hazır değildik. Transferde de geç kaldık. O yüzden biraz sıkıntı yaşadık. Ama gruplarda sıkıntı yaşamayacağız, kadromuz tamamlanacak. Ondan sonra bambaşka bir şekilde oynayıp bu gruptan çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Buna inanıyorum" dedi.

CICALDAU AÇIKLAMASI

Transfer çalışmaları için dek konuşan deneyimli teknik adam, "Cicaldau için uğraşıyoruz. Bir de Yunanistan bir kanat oyuncusu için. Ondan önce de Galatasaray'dan oyuncu istedik ama olmadı. Görüşülüyordu en son benim bildiğim" ifadelerini kullandı.

Son olarak Beşiktaş'a transfer olan Kerem Atakan Kesgin için konuşan ve genç futbolcunun çok iyi birisi olduğunu söyleyen Rıza Çalımbay, "Kerem Atakan, kendisi isterse orada çok büyük yıldız olur. Ben gereken her şeyi söyledim. Orada büyük rekabete gireceğini söyledim. Çok yetenekli bir futbolcu, eğer isterse orada başarılı olabilir" diye konuştu.