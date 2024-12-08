Sivasspor'da sakatlık: Djordje Nikolic oyuna devam edemedi!

Yayınlanma: 08.12.2024 - 17:36

Güncelleme: 08.12.2024 - 17:40

Süper Lig'de Galatasaray ile karşı karşıya gelen Sivasspor'da bir sakatlık yaşandı.

Sivasspor'da Djordje Nikolic, ilk yarıda yaşadığı sakatlığın ardından ikinci yarının başında yerini kaleci Ali Şaşal Vural'a bıraktı.

Kulağında kanama olan Nikolic, hastaneye götürüldü.