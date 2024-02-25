Sivasspor'dan evinde 4 gollü şov!

Yayınlanma: 25.02.2024 - 15:32

Güncelleme: 25.02.2024 - 15:32

Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor, sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki maçta kazanan 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu.

Pendikspor, 16. dakikada Gökcan Kaya'nın attığı golle öne geçti. Sivasspor, bu gole 26. dakikada Queensy Menig ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Sivasspor, 59. dakikada Caner Osmanpaşa ile öne geçti. 69. dakikada ise sahneye Rey Manaj çıktı ve Sivasspor'u 3-1 öne taşıdı. Manaj, Pendikspor maçındaki golüyle birlikte bu sezonki gol sayısını 14'e yükseltti.

Sivasspor, uzatma dakikalarında Fode Koita'nın attığı golle sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Sivasspor'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Bartuğ Elmaz, 6. dakikada sakatlandı. Omzu çıkan Bartuğ Elmaz hastaneye kaldırıldı. Sivasspor'da sakatlanan Bartuğ yerine 8. dakikada Charilaos Charisis oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Sivasspor, ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve puanını 37'ye yükseltti. Üst üste 3. yenilgisini alan Pendikspor, 26 puanda kaldı.

Sivasspor, ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Pendikspor, sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.