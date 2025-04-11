Sivasspor'dan Fenerbahçe maçı hazırlığı: İşte zeminin son durumu!
Süper Lig'in 31. Sivasspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak olan 4 Eylül Stadı'nda karşılaşma öncesinde herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor.
Sivas'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle gözler Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Sivasspor - Fenerbahçe karşılaşmasına çevrildi. Sivas'ta dün kar yağışı etkili olurken, kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi aştı. Buna karşın yağış 4 Eylül Stadı'nı olumsuz etkilemedi.
Alttan ısıtma sisteminin çalıştığı 4 Eylül Stadı zemininin karşılaşma için uygun olduğu gözlendi. Hafta içerisinde Türkiye-Slovenya kadın milli takımlarının maçına da ev sahipliği yapan stat zemininin iyi durumda olduğu görüldü. Stadın tribünlerinde görevliler tarafından temizlik çalışması yapıldı. Stadın son durumu havadan dron ile de görüntülendi.
MAÇ SAATİNDE SICAKLIK 1 DERECE OLACAK
Sivas'ta meteoroloji verilerine göre kar yağışının yarın ve maçın oynanacağı pazar günü de aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Ancak hem mevsimsel koşullar ham de stat zeminindeki ısıtma nedeniyle zeminde herhangi bir problem beklenmiyor.
Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma sırasında hava sıcaklığının 1 derece civarında olması bekleniyor. Bu karşılaşmada Fenerbahçe'nin cezası nedeni ile misafir takım tribünleri için bilet satışı yapılmayacak. Öte yandan Sivasspor-Fenerbahçe maçı için satışa sunulan 16 bin biletten büyük bölümünün satıldığı, maç gününe kadar da biletlerin tamamının satılmasının beklendiği öğrenildi.
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