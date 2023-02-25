Süper Lig'de forma giyen Welliton Soares Morais'in eski eşine şiddet uyguladığı iddiası

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 18:05

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 18:05

Brezilyalı eski futbolcu Welliton Soares Morais, eşine şiddet uyguladığı iddiası ile gündeme geldi.

Welliton'un eski eşi Rafaela Carvalho, 36 yaşındaki eski futbolcunun kendisine şiddet uyguladığını, tehdit ve taciz ettiğini ve bu durumun 6 yıl sürdüğünü söyledi.

Welliton Soares Morais



"ÇOK AZ İNSAN BİLİYORDU"

Rafaela Carvalho, "Bu durum altı yıl gibi uzun bir süre devam etti. Brezilya'da, yurtdışında birçok olay yaşadık. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşadık, bir süre resmi olarak evli değildik ve kadınlar için adalet olmadığı için daha fazla şiddete maruz kaldım. Bana saldırdıktan sonra pasaportumu, cep telefonumu, paramı bile sakladı. Bazı Brezilyalı arkadaşlarımın yanına kaçmayı başarmıştım. Bu durumu çok az insan biliyordu" ifadelerini kullandı.

"GÜVENDE HİSSETMİYORUM"

Yaşadığı durum nedeniyle depresyona girdiğini ve 16 kilo kaybettiğini dile getiren Carvalho, "Hala beni rahatsız ediyor. Ona yakın olan insanlar birkaç hafta öncesine kadar bana tehdit mesajları gönderiyordu. Birisinin bana hayatımı cehenneme çevireceğini söylemesinin ardından bu hikayeyi anlatmaya karar verdim. Hala güvende hissetmiyorum. Gelen mesajları göz önüne alınca, başıma gelen her şeyi anlatırsam daha güvende olacağıma inanıyorum" diye konuştu.

Öte yandan Rafaela Carvalho, bu açıklamalarının yanı sıra sosyal medya hesabından şiddete maruz kaldıktan sonraki fotoğraflarını da paylaştı. Carvalho'nun söz konusu paylaşımlarının ardından kendisine çok sayıda destek mesajı geldi.

Rafaela Carvalho'nun açıklamalarının ardından Wellinton hakkında, tehdit, fiziksel ve psikolojik şiddet ve işkence olmak üzere dört ayrı suçtan iddianame hazırlandığı belirtildi.

ÜLKEMİZDE OYNADI

Brezilyalı futbolcu Wellinton, 2014-2016 arası Mersin İdman Yurdu'nda, 2016-2017'de ise Kayserispor'da forma giymişti.